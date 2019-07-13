بالفيديو... ماجدة الرومي توجه رسالة إلى الرئيس اللبناني في "جونية"

ومن فوق المسرح خاطبت الرئيس اللبناني ميشال عون بأوجاع ومخاوف أبناء وطنها الذين حضر منهم الآلاف للحفل قائلة "أنا مثل كل هؤلاء الناس عندي صرخة وأود أن أقول لفخامة الرئيس، متوجعين نحن من السجالات التي تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا الذي يحرق قلوبنا، بحس كأننا نعيش ببيت الاخوة فيه بيتقاتلوا .. الاخوة الأعداء صرنا". وفقا لـ "رويترز".
وأعقبت حديثها بأغنية (سيدي الرئيس) التي تقول في مقطع منها "سيدي الرئيس/ أتسمع الأحرار حين يسألون؟ أمرتين الشهداء يُقتلون؟ أطفالنا في الليل ما عادوا يحلمون/ من ينقذ الأحلام حين ينعسون؟".
يا #بيروت يا #ست_الدنيا ...— SaidHariri سعيدحريري (@saidhariri) July 12, 2019
صوت #الماجدة يصدح ويملأ أرجاء #لبنان في ليلة تاريخية شكّلت #الحدث_الفني_الأبرز والأرقى في هذا اليوم من #مهرجانات_جونية_الدولية @majidaelroumi @Jouniehfestival pic.twitter.com/qK3mMh40v6
ورافق الأغنية لوحات راقصة في خلفية المسرح تظهر حالات العنف والصراع بطريقة فنية وإضاءة تواكب اللحن والرقص والصوت.
وقد افتتحت الرومي حفلها في مهرجانات جونية الدولية التي تقام سنويا عند خليج مدينة جونية الساحلية الواقعة بشمال بيروت بأغنيتها الشهيرة (عم يسألوني عليك الناس) قبل أن توجه التحية إلى الشعب اللبناني قائلة "أنتم شعب عظيم ولا أحد استطاع أن يتحمل ما تحملتموه، أنتم ما بخلتم بالروح".
... خَليها شَمّسِ التلة لما تطليْ— SaidHariri سعيدحريري (@saidhariri) July 12, 2019
عَجناحِ النّاي تِعَلّـي ترِشِ الأَلْحانْ ...
هذا هو وجه #لبنان المشرق بألوان الحياة
هذا هو الحدث الفنيّ الأبرز في #لبنان اليوم وفي كلّ يوم تعتلي فيه #الماجدة مسارح الوطن #ماجدة_الرومي @majidaelroumi @Jouniehfestival pic.twitter.com/zFea4JudB2
ويعاني لبنان من أزمات سياسية متلاحقة قد تنزلق أحيانا إلى توترات في الشوارع كما حصل في منطقة جبل الشوف قبل نحو أسبوعين عندما وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين في منطقة عالية مما أثار المخاوف من تجدد الصراع في واحد من أكثر المسارح دموية في الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
The countdown has started... 3 days left until the awaited event! ⏳— Jounieh International Festival (@Jouniehfestival) July 9, 2019
Join us on Friday July 12 to witness @majidaelroumi's live concert at the Jounieh International Festival!
Grab your tickets https://t.co/8zXmH5LnYc#Magida #JIF2019 pic.twitter.com/iw3U1pYhU6
واعتبرت الرومي أن إحياء المهرجانات وليالي السهر في لبنان بعد كل المراحل التي مر بها يشكل هدية ونعمة من السماء. ثم غنت من جديدها أغنية (لا تزعل مني وتروح) من كلمات وألحان إيلي شويري الغائب عن الساحة الفنية منذ سنوات.
كما قدمت على مدى أكثر من ساعتين أغنيات صارت من الذاكرة اللبنانية والعربية فغنت (كلمات) و(كن صديقي) و(طلّي بالأبيض طلّي يا زهرة نيسان) و(اسمع قلبي) و(ميلي يا حلوة) التي أدتها بمرافقة فرقة دبكة راقصة.
ليلة من اروع الليالي #ماجدة_الرومي #مهرجانات_جونية_الدولية ❤️❤️❤️@majidaelroumi @Jouniehfestival pic.twitter.com/iw1CI73EWl— Joe Kazzi (@Joe_Kazzi) July 12, 2019
وتمايلت الأيدي مع أغاني الرومي الفلكلورية وتعالى التصفيق مع أدائها أغنية (يا ست الدنيا يا بيروت).
وقالت رنا جوني التي حضرت الحفل "ماجدة الرومي هي أفضل شخص يعبر عنا، عن وجعنا، عن ما نشعر به من خيبة أمل في هذا البلد، كل يوم نصحى على مشكل جديد، خلص، تعبنا، نحن نريد أن نعيش بأمن وسلام في هذا البلد، هذا الصرخة التي أطلقتها الاسطورة ماجدة هي صرختنا أيضا".
One of the fan favorite songs by Magida El Roumi! ✨— Jounieh International Festival (@Jouniehfestival) July 10, 2019
Only 2 days left for her awaited concert on July 12 at the Jounieh International Festival!
Tickets available at https://t.co/8zXmH5LnYc#Magida #JIF2019 @majidaelroumi pic.twitter.com/QgjbWZ0LXB
وكانت مهرجانات جونية قد أحيت الأسبوع الماضي حفلا تحت عنوان (يوم مع الوطن) دعما للجيش اللبناني أحياه الفنانان غسان صليبا وملحم زين والشاعر نزار فرنسيس حيث قدموا الأغاني الوطنية والداعمة للجيش.ٍ
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