بالفيديو... ماجدة الرومي توجه رسالة إلى الرئيس اللبناني في "جونية"

بصدقها المعهود وإخلاصها لوطنها وصوتها الشجي سخرت المطربة ماجدة الرومي حفلها في مهرجانات جونية الدولية أمس الجمعة، لإطلاق نداء سلام ومحبة وتصالح إلى كل اللبنانيين وفي مقدمتهم المسؤولين في أرفع المناصب.

ومن فوق المسرح خاطبت الرئيس اللبناني ميشال عون بأوجاع ومخاوف أبناء وطنها الذين حضر منهم الآلاف للحفل قائلة "أنا مثل كل هؤلاء الناس عندي صرخة وأود أن أقول لفخامة الرئيس، متوجعين نحن من السجالات التي تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا الذي يحرق قلوبنا، بحس كأننا نعيش ببيت الاخوة فيه بيتقاتلوا .. الاخوة الأعداء صرنا". وفقا لـ "رويترز".

وأعقبت حديثها بأغنية (سيدي الرئيس) التي تقول في مقطع منها "سيدي الرئيس/ أتسمع الأحرار حين يسألون؟ أمرتين الشهداء يُقتلون؟ أطفالنا في الليل ما عادوا يحلمون/ من ينقذ الأحلام حين ينعسون؟".

ورافق الأغنية لوحات راقصة في خلفية المسرح تظهر حالات العنف والصراع بطريقة فنية وإضاءة تواكب اللحن والرقص والصوت.

وقد افتتحت الرومي حفلها في مهرجانات جونية الدولية التي تقام سنويا عند خليج مدينة جونية الساحلية الواقعة بشمال بيروت بأغنيتها الشهيرة (عم يسألوني عليك الناس) قبل أن توجه التحية إلى الشعب اللبناني قائلة "أنتم شعب عظيم ولا أحد استطاع أن يتحمل ما تحملتموه، أنتم ما بخلتم بالروح".

ويعاني لبنان من أزمات سياسية متلاحقة قد تنزلق أحيانا إلى توترات في الشوارع كما حصل في منطقة جبل الشوف قبل نحو أسبوعين عندما وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين في منطقة عالية مما أثار المخاوف من تجدد الصراع في واحد من أكثر المسارح دموية في الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

The countdown has started... 3 days left until the awaited event! ⏳

Join us on Friday July 12 to witness @majidaelroumi's live concert at the Jounieh International Festival!

Grab your tickets https://t.co/8zXmH5LnYc#Magida #JIF2019 pic.twitter.com/iw3U1pYhU6 — Jounieh International Festival (@Jouniehfestival) July 9, 2019

واعتبرت الرومي أن إحياء المهرجانات وليالي السهر في لبنان بعد كل المراحل التي مر بها يشكل هدية ونعمة من السماء. ثم غنت من جديدها أغنية (لا تزعل مني وتروح) من كلمات وألحان إيلي شويري الغائب عن الساحة الفنية منذ سنوات.

كما قدمت على مدى أكثر من ساعتين أغنيات صارت من الذاكرة اللبنانية والعربية فغنت (كلمات) و(كن صديقي) و(طلّي بالأبيض طلّي يا زهرة نيسان) و(اسمع قلبي) و(ميلي يا حلوة) التي أدتها بمرافقة فرقة دبكة راقصة.

وتمايلت الأيدي مع أغاني الرومي الفلكلورية وتعالى التصفيق مع أدائها أغنية (يا ست الدنيا يا بيروت).

وقالت رنا جوني التي حضرت الحفل "ماجدة الرومي هي أفضل شخص يعبر عنا، عن وجعنا، عن ما نشعر به من خيبة أمل في هذا البلد، كل يوم نصحى على مشكل جديد، خلص، تعبنا، نحن نريد أن نعيش بأمن وسلام في هذا البلد، هذا الصرخة التي أطلقتها الاسطورة ماجدة هي صرختنا أيضا".

One of the fan favorite songs by Magida El Roumi! ✨

Only 2 days left for her awaited concert on July 12 at the Jounieh International Festival!

Tickets available at https://t.co/8zXmH5LnYc#Magida #JIF2019 @majidaelroumi pic.twitter.com/QgjbWZ0LXB — Jounieh International Festival (@Jouniehfestival) July 10, 2019

وكانت مهرجانات جونية قد أحيت الأسبوع الماضي حفلا تحت عنوان (يوم مع الوطن) دعما للجيش اللبناني أحياه الفنانان غسان صليبا وملحم زين والشاعر نزار فرنسيس حيث قدموا الأغاني الوطنية والداعمة للجيش.ٍ