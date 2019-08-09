بالفيديو... قروي يصارع الموت لعدة أيام في شق ضيق بسبب الخفافيش

ووقع الحادث في إحدى غابات كمبوديا، حيث ذهب سوم بورا البالغ من العمر 28 عاما، لجمع فضلات الخفافيش، ولم يعد على الإطلاق، وبعد مرور ثلاثة أيام بدأ أفراد عائلته بالبحث عنه، ليجدوه في اليوم الرابع ساقطا في شق ضيق يصارع الموت دون طعام أو شراب.

وأبلغت عائلته رجال الطوارئ الذين هرعوا لإنقاذه في عملية استمرت أكثر من عشر ساعات، وتم نقله لأقرب مستشفى محلي.

وقال بورا لوسائل الإعلام "لقد فقدت الأمل في البقاء على قيد الحياة، ولو كنت أحمل سكينا لقتلت نفسي.

يشار إلى أن الكثير من القرويين يقصدوا الكهوف بغية جمع فضلات الخفافيش، التي تستخدم كسماد عضوي للمحاصيل الزراعية.