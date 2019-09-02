غاريث بيل يحقق رقما سلبيا لم يحدث سوى مرتين مع ريال مدريد في القرن الـ 21

حقق اللاعب الويلزي غاريث بيل، نجم فريق ريال مدريد الإسباني رقما سلبيا في مباراة فريقه أمام فياريال، والتي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات يعتبر غاريث بيل حقق رقما سلبيا لم يحدث من قبل مع نادي ريال مدريد إلا من زميله السابق في الفريق كريستيانو رونالدو.

واستطاع غاريث بيل أن يحرز هدفين خلال أحداث المباراة لينقذ ريال مدريد من الهزيمة المدوية أمام فياريال، ولكنه تلقى البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

1 - Gareth Bale is one of the two Real Madrid players to score a brace and sent off in the same LaLiga game in the 21st century, after Cristiano Ronaldo against Malaga in January 2010. Critical. pic.twitter.com/BecEeOyseL — OptaJose (@OptaJose) September 1, 2019

ولم يسبق غاريث بيل في هذا الفعل في القرن الـ (21) سوى كريستيانو رونالدو، الذي فعلها في يناير/كانون ثان 2010، أمام مالاجا.

وهما الواقعتان الوحيدتان من هذا النوع للفريق الملكي، خلال القرن الجاري.

وكان بيل قريبا من الرحيل عن ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يقرر المدير الفني، زين الدين زيدان، الإبقاء عليه ضمن تشكيلته.,,

وتعادل ريال مدريد مع فياريال بهدفين لكل منهما، أحرز هدفي الملكي غاريث بيل في الدقائق (46، 86)، بينما أحرز هدفي فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة (12)، ومويسيس غوميز في الدقيقة (74).

بهذا التعادل يحل ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يقبع فياريال في المركز السابع عشر بنقتطين.