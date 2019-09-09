بالفيديو... نادال يبكي بعد تحقيقه لقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة

فاز الإسباني رفائيل نادال بصعوبة على الروسي دانييل ميدفيديف بنتيجة (7-5) و(6-3) و(5-7) و(4-6) و(6-4) في نهائي مثير في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وبهذا الفوز يحصد نادل لقبه الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة، ويصبح على بعد لقب واحد من معادلة رقم غريمه روجر فيدرر القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

وفرض نادال، ملك الملاعب الرملية، هيمنته على ملاعب "فلاشينج ميدوز" الصلبة في نيويورك على مدار الأسبوعين الماضيين، لكنه كان بحاجة إلى استخراج كل ما لديه للفوز على منافسه الروسي ليرفع رصيده إلى 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأصبح اللاعب الأعسر البالغ عمره 33 عاما ثاني أكبر لاعب يحرز اللقب في أمريكا المفتوحة في عصر الاحتراف منذ الأسترالي كين روزوول، الذي كان بعمر 35 عاما عندما نال اللقب في 1970.

وأظهرت الكاميرات نادال وهو يبكي بعد إعلان فوزه باللقب، وحيا الجماهير التي كانت تهتف باسمه.

وأيضا بكى نادال عند عرض مشاهد من جميع بطولات الجراند سلام الـ 19 التي حققها طوال مسيرته.

وفي الوقت الذي نالت فيه أربع لاعبات مختلفات ألقاب البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، واصل نادال وفيدرر ونوفاك ديوكوفيتش سيطرتهم في منافسات الرجال بعدما حصد "الثلاثي الكبير" آخر 12 لقبا بارزا.