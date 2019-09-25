5 فوائد مذهلة للرمان

تعد فاكهة الرمان من أكثر الأطعمة الصحية حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ويعد الرمان مصدرا أساسيا لمركبات البوليفينول تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد على حماية الخلايا من التلف؛ حيث يحتوي عصير الرمان على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، وفقا لموقع "ديركشن".

كما يساعد الرمان على الوقاية من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزيز المناعة الخاصة بك.

Research shows that blood pressure can be reduced with daily pomegranate juice consumption ➡ https://t.co/ARv7Uxk2gGhttps://t.co/x4swFF3U1V — A Health Blog (@AHealthBlog) September 24, 2019

تحتوي كل حبة فاكهة من الرمان على 230 وحدة سعر حراري، 20٪ من البوتاسيوم الذي يحتاجه جسمك في اليوم الواحد و50٪ من متطلبات فيتامين "سي".

يساعد الرمان على الحفاظ ثبات معدل ضغط الدم، يقلل من تراكم الكوليسترول في الأوردة ويقي من تصلب الشرايين، وفقا لموقع "ستايل لايف".

الرمان مهم في حالات الإسهال الحاد فهو يساهم في الشفاء منها.

يقوم الرمان بمحاربة الجراثيم بفضل احتوائه على المضادات الحيوية.