تركي آل الشيخ يزف بشرى للمصريين

زف رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بشرى لعدد من المصريين بشأن الدعاوى القضائية التي تقدم بها ضد عدد من أبناء المحروسة في الفترة الماضية.

وأكد تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، أنه من واقع حبه لمصر شعبا وقيادة قرر سحب الدعاوى القضائية التي تقدم بها ضد عدد من المصريين مما اعتبرهم أساؤوا له في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ تغريدة قال فيها "لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة... لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي... وعفا الله عن ماسلف... والمسامح كريم".

وكان رئيس هيئة الرياضة السعودية قال في 11 سبتمبر / أيلول الماضي، أنه سيقوم بتحريك دعاوى قضائية ضد عدد من المصريين نظرا نظراً لإساءتهم لشخصه واسمه ومكانته، حسب قوله.

وكتب آل الشيخ تغريدة - وقتها – عبر حسابه بموقع "فيسبوك" وأرفق بها عددا من الأسماء وصل لما يقارب 70 اسما، قال إنهم، "يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين - (يقصد السعودية ومصر)".



وأضاف آل الشيخ "مصر في قلبي مثل ما السعودية في قلبي، وسأجعل كل مسيء عبرة لكي لا يقع أحد مثلي في نفس هذا الفخ وأنا أثق في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لا تسمح بالإساءة لأحد (خليكو شجعان وماتمسحوش الإساءات دي إذا مقتنعين فيها لانها متوثقة عندي)".