كريستيانو رونالدو يصف ملعب مباراة لوكسمبرج بحقل البطاطس

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، غضبه من ملعب مباراة لوكسمبرج ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والتي حسمها منتخب بلاده بهدفين دون رد.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية عقب المباراة،"لقد تأهلنا، أنا فخور بتمثيل منتخب بلادي.. سعيد لأننا فزنا، ستكون بطولة اليورو الخامسة لي في تاريخي، وسعيد جدا بهذا".

ملعب أم حقل بطاطس

وحول الملعب أبدى قائد منتخب البرتغال انزعاجه الشديد، قائلا: "من الصعب اللعب على مثل هذه الملاعب، كما رأيتم إنه يشبه حقل البطاطس.. لا أعرف كيف يمكن لفرق من هذا المستوى أن تلعب هنا، أمر سيئ جدا.. لم يكن مشهدا لطيفا، لكننا قمنا بوظيفتنا وحققنا الفوز، وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".

وبخصوص المرشحين للفوز بيورو 2020، أجاب: "هي نفس الأسماء دائما، الفوز ببطولة 2016 لا يعني أننا أول المرشحين للقب، نحن منتخب يصعب التغلب عليه، لكن المرشحين للتتويج هم المنتخبات الأخرى".

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وعن استبداله مع يوفنتوس، قال رونالدو: "دائما مستعد للتضحية بنفسي، عندما يتعلق الأمر بالتضحية أفعل ذلك، لأنني أعلم أن هناك الكثير من المباريات التي يتعين علينا الفوز بها".

وواصل: "على سبيل المثال، إنتر ميلان يمارس ضغوطا كبيرة، ونحن نعلم أنه إذا لم نفز في مباراة واحدة سنبتعد (عن الصدارة).

وسجل الدولي البرتغالي 4 أهداف، في مباراتين متتاليتين مع البحارة، بواقع 3 أهداف أمام ليتوانيا، وآخر ضد لوكسمبورج، ليصل إلى الهدف رقم 99 في مسيرته الدولية وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".