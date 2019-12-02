هدف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ... فيديو

فاز نادي برشلونة على نظيره أتلتيكو مدريد (1-0)، يوم الأحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد لم يستطع الصمود على أرضه ووسط جمهوره في ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث أحرز ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.



بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليستعيد صدارة الليغا، بينما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة.