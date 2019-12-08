صورة حديثة لزوج أصالة نصري تثير التكهنات بشأن انفصالهما

فتحت صورة حديثة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمخرج طارق العريان، باب التكهنات بشأن تأكيد انفصاله عن زوجته المطربة السورية، أصالة نصري.

والتقطت الصورة المتداولة من حفل عشاء أقامه المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي، والذي شهد تجمع كبير من الفنانين، مثل المطرب عمرو دياب ودينا الشربيني وبسمة وبشرى وخالد الصاوي ويسرا وليلى علوي وتامر حبيب، وكذلك الفنانة نيللي كريم، في أول ظهور لها عقب عودتها من العلاج خارج مصر.

وكان من اللافت أن طارق العريان ظهر وحيدا من دون زوجته أصالة نصري، وسط تزايد شائعات انفصالهما.

© Photo / المخرج طارق العريان بصحبة مجموعة من الفنانين في سهرة عشاء بالقاهرة

يشار إلى أن الإعلامي المصري، تامر أمين، كشف قبل 4 أيام، عن خبر انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقال أمين، أثناء تقديم حلقة برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة "النهار"، بمشاركة الإعلامية، هبة الأباصيرى، إن "الأزمة التي تمر بها أصالة حاليا، وهي انفصالها عن زوجها، كانت سببا رئيسيا في بكائها على مسرح موسم الرياض في المملكة، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".

وتابع: "في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما يا ريت، ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص"، مطالبا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

من جهتها، لم تعلن بعد المطربة السورية عن الخبر رسميا، لكنها نشرت أمس الثلاثاء صورة لها على تطبيق "إنستغرام" أرفقتها بكلمات معبرة.

وانتشرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، لكن رد البعض بأن الطلاق مجرد شائعة، وهناك بعض الخلافات العائلية.