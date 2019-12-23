تصادم سفينتين سياحيتين عملاقتين في المكسيك ووقوع إصابات... فيديو

تصادمت سفينتان عملاقتان بالقرب من منتجع سياحي في المكسيك ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت شركة كروز كرنفال للنقل البحري، في بيان، إن سفينتين تابعتين لها اصطدمتا بالقرب من منتجع كوزوميل، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة، وفقا لصحيفة "ذا إندبندننت" الإنجليزية.

وأضافت الشركة، أن سفينة كرنفال جلوري اصطدمت مع نظيرتها كرنفال ليجند، حيث كانت إحداهما ترسو في الميناء فيما كانت الأخرى تتحرك للخروج من الميناء.



تُظهر لقطات الفيديو من عدة مصادر أن سفينة جلوري التي يبلغ طولها 952 قدما، تتجه نحو ليجند، ويستمر المشهد لمدة 20 ثانية حيث تحطم جلوري أجزاء من مؤخرة سفينة ليجند.

واختتمت الشركة بيانها، بأنها تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت بالسفن، ولكن ليست هناك أي مسائل قد تمنع السفن من الإبحار.