محمد صلاح يكشف أكثر شيء يحظى باهتمامه في الوقت الراهن

كشف لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، أن أكثر ما يشغله وباقي لاعبي الفريق، هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غيابه عن قائمة ألقاب النادي منذ 30 عامًا.

وقال صلاح في تصريحات لـ"بريميرليج برودكشنز": لا نفكر في مسألة إنهاء الموسم دون هزيمة، إذا فعلنا ذلك، فسيكون أمرًا رائعًا، لكن في النهاية، نحن نريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: "نحن بحاجة للفوز كي نمضي قدمًا في طريقنا، بالشكل الذي بدأناه هذا الموسم ومنذ العام الماضي، نعلم أنه أمر كبير بالنسبة للجماهير والمدينة ولنا بالطبع، نريد الفوز بالدوري، وحدوث ذلك بسجل به هزائم أم لا، ليس مهمًا".

وفقد فريق ليفربول نقطتين فقط خلال 21 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليسجل بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ويحصد 61 نقطة من أصل 63 ممكنة.

ويلتقي الريدز مع فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأحد، ويبتعد ليفربول عن غريمه التاريخي بـ27 نقطة، لكن الشياطين الحمر هم الفريق الوحيد الذي لم يهزم أمام متصدر البطولة هذا الموسم، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.