سويسرا تتصدر ولبنان يتذيل... تعرف إلى قائمة أفضل دول العالم

نشر تصنيف جديد قائمة أفضل الدول في العالم لعام 2020، مستندا في ذلك على عدد من العوامل التي تتعلق بالتنوع المناخي والأعمال بالإضافة لجودة الحياة والتعداد السكاني والانفتاح الثقافي.

شهد التصنيف تربع سويسرا على قائمة أفضل الدول متقدمة على كندا التي جاءت بالمرتبة الثانية، وحلت اليابان ثالثة وألمانيا بالمركز الرابع وخلفها كل من أستراليا وبريطانيا.

وشهد التصنيف الذي ضم 73 دولة فقط، تواجد 8 بلدان عربية، حيث تذيلت لبنان القائمة في المركز الـ73.

وتصدرت قائمة البلدان العربية دولة الإمارات العربية المتحدة والتي حلت بالمرتبة الـ22 عالميا، فيما حلت قطر في المركز الـ30 والمملكة العربية السعودية في المركز الـ31.

كما احتلت مصر المركز الـ36 عالميا، متقدمة على المغرب التي جاءت في المركز الـ40، وحل الأردن في المرتبة الـ64، وعمان في المركز الـ71.

يذكر بأن هذا التصنيف يصدر بشكل سنوي عن الموقع الأمريكي US News and World بشراكة مع مجموعة BAV، وجامعة بنسلفانيا الأمريكية.