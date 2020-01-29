عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب يتجاوز المليون

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، قولها بأن "معرض الكتاب في دورته الـ51 حقق في يومه السادس نجاحا باهرا حتى وصل عدد الزوار أمس، إلى أكثر من مليون مواطن".
وأوضحت الوزيرة المصرية إنه فور انتهاء المعرض منذ العام الماضي تم العمل على تجهيز المعرض في نسخته الحالية، وأن من أكثر المشكلات التي حاولوا التغلب عليها هي دخول الزائرين، وأن يتم الموضوع بشكل آمن ومرن، لافتة إلى القيام بإجراءات تيسيرية للمواطنين؛ من خلال توفير مواصلات مخصصة من هيئة النقل العام موزعة على كل الميادين الكبرى في المناطق والمحافظات لسهولة تنقل المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن المعرض في دورته الـ51 متنوع وبه أنشطة متعددة ومختلفة من نوعها، متمنية أن يتم تنفيذ "كشك الموسيقى" في كل ميادين مصر بالشكل الموجود عليه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذا لأن الموسيقى واحدة من أهم الطرق للثقافة والارتقاء بالنفس.
في سياق متصل، نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الكتب في معرض الكتاب بنسبة 40% عن العام الماضي.
وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الثقافة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن معظم دور النشر المشاركة بالمعرض قامت بتخفيض أسعار الكتب والاكتفاء بتحقيق هامش ربح قليل، هذا إلى جانب طرح بعض الكتب بالمعرض بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والمعرفة والتشجيع على القراءة.
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