عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب يتجاوز المليون

تجاوز عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في في دورته الـ51 حاجز المليون زائر، وذلك في اليوم السادس للمعرض.

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، قولها بأن "معرض الكتاب في دورته الـ51 حقق في يومه السادس نجاحا باهرا حتى وصل عدد الزوار أمس، إلى أكثر من مليون مواطن".

جاءت تصريحات عبد الدايم، في سياق حديثها لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، والتي قالت فيها "إنه منذ انتقال المعرض إلى مركز المؤتمرات بأرض المعارض الدولية بالتجمع كان هناك العديد من الصعوبات التي قامت الدولة جاهدة على تذليلها، وإن استمر جزء من العقبات والسلبيات التي عملت وزارة الثقافة للقضاء عليها والتغلب على تلك المشكلات والسلبيات التي تم رصدها".

وأوضحت الوزيرة المصرية إنه فور انتهاء المعرض منذ العام الماضي تم العمل على تجهيز المعرض في نسخته الحالية، وأن من أكثر المشكلات التي حاولوا التغلب عليها هي دخول الزائرين، وأن يتم الموضوع بشكل آمن ومرن، لافتة إلى القيام بإجراءات تيسيرية للمواطنين؛ من خلال توفير مواصلات مخصصة من هيئة النقل العام موزعة على كل الميادين الكبرى في المناطق والمحافظات لسهولة تنقل المواطنين.

وأكدت الوزيرة أن المعرض في دورته الـ51 متنوع وبه أنشطة متعددة ومختلفة من نوعها، متمنية أن يتم تنفيذ "كشك الموسيقى" في كل ميادين مصر بالشكل الموجود عليه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذا لأن الموسيقى واحدة من أهم الطرق للثقافة والارتقاء بالنفس.

في سياق متصل، نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الكتب في معرض الكتاب بنسبة 40% عن العام الماضي.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الثقافة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن معظم دور النشر المشاركة بالمعرض قامت بتخفيض أسعار الكتب والاكتفاء بتحقيق هامش ربح قليل، هذا إلى جانب طرح بعض الكتب بالمعرض بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والمعرفة والتشجيع على القراءة.