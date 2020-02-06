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17:33 GMT06 فبراير/ شباط 2020
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    الممثلة المصرية رانيا يوسف

    كشفت عن "مفاجأة"... رانيا يوسف: هذا سبب قبولي المسلسل الجريء "الآنسة فرح"

    © REUTERS / STRINGER
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    قالت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، إن الفكرة الغريبة والمجنونة لمسلسل "الآنسة فرح" هي التي جذبتها له.

    وأضافت الممثلة المصرية في حوار مع صحيفة "عاجل" السعودية، أنه "إضافة إلى كونه سيعرض أيضًا على منصة إلكترونية، مما سيجعل فئة عمرية ستشاهده من بين 10 سنوات وحتى 22 عاما، وهي الفئة المهتمة بالمشاهدة عبر الهواتف المحمولة، وهو ما دفعني كثيرًا لقبول التجربة".

    الممثلة المصرية رانيا يوسف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    رانيا يوسف تعلق على ملابسها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي... فيديو
    وردا على سؤال بشأن الجدل الواسع الذي صاحب عرض المسلسل، والذي تم وصفه بالجريء وغير المناسب للعادات والتقاليد الشرقية، قالت "في البداية كنا على يقين كفريق عمل بأننا سنواجه موجة غضب، خاصة في أول الحلقات، لكننا أيضًا كنا نعلم بأن الجمهور سيحب الفكرة بعد أن يشاهد باقي الحلقات، لأننا ناقشنا الفكرة بكل لايت ونعلم جيدًا أنها فكرة مجنونة".

    وأشارت إلى أنها لم يكن لديها أي مشلكة من تصدر الممثلة أسماء أبو اليزيد لتتر العمل والأفيش أيضا، "لأن الأمر هو التزام بالفورمات، والمسلسل هو بطولة جماعية، واعتدت المشاركة في أعمال من بطولة جماعية بجانب بطولات فردية أيضا".

    وتحدثت رانيا عن مفاجأة تعرضت لها، قائلة "ولا أنكر بأنني فوجئت بالفعل بتصدر أسماء في البداية، لأن التعاقد كان بأنني النجمة التي ستتصدر الدعاية بحكم أنني الأكثر شهرة للجمهور، إضافة إلى خبرتي بشكل عام، لكن ما حدث هو أن القائمين على "الفورمات" الأجنبي صمموا على تنفيذ الدعاية بنفس الشكل الخاص بهم، سواء على مستوى الأفيشات أو ترتيب الأسماء، وهو ما أدى إلى تصدر أسماء للتتر، والأمر لم يتسبب بأي خلافات إطلاقًا؛ لأن هناك شروطًا علينا الالتزام بها... وأنا قدرت الموقف في النهاية".

    وأكدت أنها شاهدت المسلسل بنسخته الأجنبية، قبل تجسيد شخصية دلال، مضيفة "الحقيقة أنني كنت أتمنى تقديم شخصية الأم كما هي في النسخة الأجنبية، فهي منطلقة ومتحررة وتلبس البكيني، ولو فعلتها هنا لأقيم علي الحد، لكني أرى أن النسخة المصرية بالنسبة لمجتمعنا في مصر والوطن العربي دمها أخف وتشبهنا أكثر".

    ومسلسل "الآنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وهو من تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, فن, أخبار, رانيا يوسف
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