سبعة أهداف.. سوسيداد يطيح بالعملاق ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا... بالفيديو

وخرج النادي الملكي من دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد الخسارة، في مباراة مثيرة شهدت إلغاء حكم الفيديو المساعد لهدفين وحالة طرد في نهاية المباراة للاعب من الفريق الزائر.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم سوسيداد، قاد الخط الأمامي لفريقه بشكل رائع، وسجل هدفين في الشوط الثاني ليتقدم الفريق المنتمي لإقليم الباسك 3-صفر، بعد أن كان مارتن أوديجارد المعار من ريال مدريد، وضع سوسيداد في المقدمة في الشوط الأول.

وقلص مارسيلو مدافع ريال مدريد الفارق ليجعل النتيجة 3-1 بعد لحظات من إطلاق جماهير فريقه صيحات استهجان ضده، لكن سوسيداد استعاد سريعا فارق الثلاثة أهداف بعد أن صنع إيزاك الهدف الرابع لزميله ميكيل مورينو.

وقلص البديل رودريجو النتيجة لريال مدريد لتصبح 4-2 لسوسيداد بعد إلغاء هدف لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، بداعي وجود تسلل عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وسجل ناتشو الهدف الثالث لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع لتتوتر الأجواء في الأنفاس الأخيرة.

ويشار إلى أن الحكم طرد مدافع سوسيداد أندوني جوروسابل، في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ريال مدريد لم ينجح في إدراك التعادل ليتجرع أول هزيمة له في أي مسابقة منذ الخسارة 1-صفر، أمام ريال مايوركا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول.