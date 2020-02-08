"تويتر" تقول إن حسابي فيسبوك وماسنجر تعرضا لاختراق

أكدت شركة "تويتر"، مساء أمس الجمعة، تعرض الحسابين الرسميين لموقع "فيسبوك" العملاق للتواصل الاجتماعي، وتطبيق "ماسنجر" التابع له للاختراق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم "تويتر" في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة.

وأضاف "فور علمنا بهذه المسِألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما".

وكان حساب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، قد تعرض للاختراق في أغسطس/آب الماضي، مما سمح لشخص غير مخول بإرسال تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه، البالغ عددهم أربعة ملايين شخص قبل تأمين تويتر الحساب.

وأشار موقع "داون ديتكتور"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إلى أن العطل الجديد، حرم عدد كبير من مستخدمي "تويتر" من نشر أي منشورات أو تغريدات جديدة عبر حساباتهم.

وقال الموقع إن العطل أصاب إصدارات "تويتر" عبر نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس". وتركزت مناطق الإصابة بذلك العطل في اليابان وأوروبا وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وفي سياق متصل، ضرب عطل كبير تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، مساء أول الخميس، 6 فبراير/شباط، في مناطق عديدة بالعالم. وأظهر موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار أعطال المواقع حول العالم، ظهور عطل في "ماسنجر" في أماكن عديدة بالعالم.

وظهر من العطل أن معظم مستخدمي ماسنجر، لا يمكنهم على المجموعات المشتركين فيها أو الدردشات الجماعية أن يرسلوا أي نصوص أو أي صور أو مقاطع فيديو.

كما أشار الموقع إلى أن العطل موجود على نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية. ولكن تلك المشكلة لم تظهر بصورة واضحة في الدردشات الفردية الخاصة عبر "فيسبوك ماسنجر"