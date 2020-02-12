بعد رفضه الغناء مع فنان إسرائيلي… قناة عبرية تعلق على تصريحات فنان عربي… بالفيديو

علقت قناة عبرية على ما صرح به الفنان التونسي، لطفي بوشناق، من رفضه الغناء مع فنان إسرائيلي.

وأكدت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الفنان التونسي لم يرفض فحسب الغناء "دويتو" مع فنان إسرائيلي ـ لم يذكر اسمه ـ وإنما أعلن صراحة وعلانية، عن رفضه للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وأفادت القناة أن بوشناق، الفنان العربي العالمي، رفض الغناء مع فنان إسرائيلي، مقابل 400 ألف دولار، بدعوى أن تاريخه الفني لا يسمح له بذلك، وأنه لا يضحي بهذا التاريخ.

ونقلت القناة على لسان بوشناق أن الخطة تجحف الحقوق الفلسطينية، وأن فلسطين للفلسطينيين وللأمة العربية، والقدس عربية.

وأرفقت القناة العبرية شريطا فيديو للفنان التونسي، لطفي بوشناق، والذي أكد من خلاله أنه رفض عرضا ماليا كبيرا للغناء مع فنان إسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئه وموقفه المؤيد للقضية الفلسطينية.

وقال بوشناق "رفضت عرضا بقيمة 400 ألف دولار لأداء ديو مع فنان إسرائيلي (لم يكشف هويته)"، حيث قال إن ذلك يتعارض مع تاريخه ومبادئه، والقضية الفلسطينية هي قضيتي، "وهذا الأمر يتعارض مع مبادئ المؤيدة للقضية الفلسطينية".

وسبق أن أوضح بوشناق، مرارا، أنه ينظر إلى التاريخ، وبأن مواقفه هي التي ستبقى، والتاريخ لا يمكن شراؤه بالنقود.

يشار إلى أن بوشناق معروف بتأييده الكبير للقضية الفلسطينية، حيث أدى عشرات الأغاني المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة من قبل إسرائيل، والرافضة لصفقة القرن، من بينها "ماذا ستفعل" و"أجراس العودة" و"خليك صامد يا فلسطيني".