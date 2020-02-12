"فودافون" تنسحب من أكبر معرض للهواتف في العالم خوفا من "كورونا"

انسحبت شركة "فودافون" العالمية، من أكبر معرض للهواتف المحمولة في العالم "Mobile World Congress" خوفا من فيروس "كورونا".

وأعلنت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، الانسحاب من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA" في مدينة برشلونة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير/ شباط الجاري.

Statement from Vodafone Group about Mobile World Congress: pic.twitter.com/ok2vZ6Z7uO — Vodafone Group (@VodafoneGroup) February 12, 2020

وقالت الشركة إن قرارها جاء خوفا على موظفيها وعملائها وشركائها من مخاطر فيروس "كورونا" الجديد، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية.

وأضافت "فودافون" أنها كانت تراقب بعناية أخبار فيروس "كورونا"، ولاحظت التحذيرات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وبعد دراسة متأنية، قررت الانسحاب من المؤتمر.

وأشارت الشركة إلى أنه "رغم صعوبة تحديد المخاطر المحتملة بدقة في هذه المرحلة"، فقد اتخذت هذا القرار لأنها تولي أهمية قصوى لسلامة ورفاهية موظفينا وعملائها وشركائها.

وأوضحت "نتطلع إلى حضور مؤتمر Mobile World Congress القادم كأحد الأحداث الرئيسية لهذا العام لصناعة الاتصالات والتكنولوجيا".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.