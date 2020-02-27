أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (1-2) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

فاز نادي مانشستر سيتي (2-1) على مستضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وحافظ كيفن دي بروين على هدوئه ليتفوق على مواطنه البلجيكي تيبو كورتوا ويهز شباكه من ركلة جزاء في الدقيقة 82 ويمنح سيتي التقدم بعدما أدرك جابرييل جيسوس التعادل بعد تمريرة عرضية من دي بروين في الدقيقة 78.



ووضع إيسكو ريال مدريد في المقدمة بعد مرور ساعة من اللعب بعد هجمة مرتدة رائعة، لكن ليلة بطل أوروبا 13 مرة تحولت إلى الأسوأ، وانتهت بطرد راموس بعدما أسقط جيسوس وهو في طريقه للمرمى.

وسيغيب راموس عن مباراة الإياب باستاد الاتحاد يوم 17 مارس/آذار المقبل، فيما خرج إيمريك لابورت مدافع سيتي في الشوط الأول، بسبب الإصابة في ضربة أخرى للفريق هذا الموسم.