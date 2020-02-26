حرب التصريحات تشتعل قبل موقعة مدريد في دوري الأبطال... فيديو

عبر مدربا الفريقين عن أهمية اللقاء وصعوبته على طريقتيهما الخاصة، ولم تخلو التصريحات من لهجة التحدي، وأصر المدربان أن المباراة لا تعبر عن صراع شخصي بينهما، كونهما ينتميان لقطبي الكرة الإسبانية.

وصرح الفرنسي زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مواجهة غوارديولا؟ في الحقيقة هي مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، وليست زيدان وبيب، في النهاية ما يريده الناس هو رؤية مباراة كرة قدم، ونحن سعداء بلعب مثل هذه المباريات".

وأضاف: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم لأنه أظهر ذلك دائماً، وحالياً في مانشستر سيتي ولا شيء أكثر من ذلك، وهذا رأيي، وهناك أشخاص يعتقدون خلاف ذلك، وهناك العديد من المدربين في كرة القدم، وبالنسبة لي هو الأفضل".

وواصل: "مواجهة بايرن ميونيخ مع غوارديولا من قبل؟ لقد تحدثنا مطولاً وأخذت من نصائحه، لكن لن أخبركم بما تحدثنا عنه، ولكل مدرب أسلوبه الخاص، واستلهمت من نجاحاته والأشياء الجيدة التي قام بها، وكان صادقاً ومنفتحاً معي، ومع أشخاص مثله ليس بمقدورك سوى التعلم".

وعن الكلاسيكو قال: "الكلاسيكو بعد السيتي؟ إنهما خصمان رائعان للغاية، ويمكنك التحدث عن أي شيء، لكن في النهاية ستكون مباريات جميلة، أنا متأكد، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية بالمباراتين".

وختم: "نريد أن تكون الجماهير معنا وبذل كل ما لدينا، ونحن ندرك أهمية المباراة، وسنقدم كل شيء لهؤلاء الذين سيأتون لرؤية لاعبيهم المفضلين".

في حين أوردت صحيفة ماركا بعض من تصريحات غوارديولا ضد ريال مدريد، وكانت البداية حينما قاد برشلونة للفوز على النادي الملكي بخماسية نظيفة: "الفوز 5-0 أمرًا ممتعًا دائمًا لأن التوقيع عليه سيكون له أبعاد ثقافية، الفوز ضد ريال مدريد يعطيني الهوس".

وأكمل عن مدى صعوبة ريال مدريد: "نحن هنا سنواجه ملوك تلك المسابقة، سنرى ما الذي سيحدث فنحن سنحاول أن نستمتع بالأمر وأن نفرض الأداء الخاص بنا".

وختم غوارديولا: "الاختبار الحقيقي لكافة الأندية يتمثل في خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، والعمل على تخطي ريال مدريد والفوز على برشلونة وهزيمة بايرن ميونخ".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة بعد مرور 27 جولة من المسابقة.