الاتحاد الدولي لكرة اليد يشيد بملاعب بطولة كأس العالم مصر 2021... صور

اختتم وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد زيارته التفقدية، اليوم الإثنين، لملاعب بطولة كأس العالم مصر 2021، للوقوف على مدى جاهزية الصالات المستضيفة للبطولة ومناقشة الامور التنظيمية.

استقبل وفد الاتحاد الدولي والشركة المسؤولة عن البث التلفزيوني كل من حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة، طارق الديب نائب مدير اللجنة المنظمة، علاء السيد عضو الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة في حضور مجموعة من العاملين بالاتحاد المصري بالاضافة إلى اللجان المختلفة.

© Photo / The Egyptian Handball Federation وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد يزور ملاعب كأس العالم 2021

مسؤلو الاتحاد الدولي لكرة اليد وشركة البث أشادوا بالملاعب، وأبدوا تفاؤلهم بقدرة مصر في استضافة بطولة قوية في ظل الإمكانات المتاحة والدعم الذي تقدمه وزارة الشباب ورياضة بقيادة أشرف صبحي وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

© Photo / The Egyptian Handball Federation وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد يزو ر ملاعب كأس العالم 2021

يذكر أن البطولة سوف تقام في يناير المقبل على ملاعب صالة برج العرب بالإسكندرية، صالة ٦ أكتوبر بالجيزة، صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وصالة استاد القاهرة.