فنانون عرب يعلقون على تفشي فيروس "كورونا"

أصبح فيروس "كورونا" المستجد حديث العالم، خاصة مع تفشيه بصورة واسعة، ومع عدم وجود لقاح مضاد رسمي له حتى الآن، ليصبح مادة خصبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بين عدد من فناني العالم العربي.

وتسبب الفيروس التاجي مؤخرا في إلغاء عدد من النجوم العرب حفلاتهم، ومن أبرزها حفل المطربة اللبنانية إليسا في العراق، الذي كان من المقرر إقامته في 20 مارس/ آذار الجارى، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد النوروز، وكذلك تعليق المملكة العربية السعودية جميع الجلسات الغنائية الخاصة بموسم "سمرات الثمامة"، التزاما بالإجراءات الوقائية التي تأتي بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا"، فكيف علق نجوم العالم العربي على "كورونا"؟

أحلام

علقت الفنانة الإماراتية أحلام على أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد بشكل سريع في عدد من دول الخليج، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وغردت عبر حسابها على تويتر: "اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا وأهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".

اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا واهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير .. 🙏🏻 #كورونا اكثروا من الاستغفار — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2020

كندة علوش

علقت الفنانة السورية كندة علوش على حالة الخوف من تفشي وباء كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، التي استدعت العديد من الإجراءات الاحترازية من الحكومات.

وقالت علوش عبر حسابها على تويتر :"إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا".

اذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا الي حاسة انو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة انو لازم نوقف حياتنا او ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة او مستهترة ؟ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) March 5, 2020

نيكول سابا

اتخذت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، تدابيرها للوقاية من فيروس "كورونا"، بارتدائها لكمامة طبية.

وشاركت المطربة والممثلة صورة لها وهي مرتدية الكمامة، وكتبت معها: "الوقاية خير علاج، ولا داعي للتهويل، يلهوي".

راغب علامة

ابتكر الفنان اللبناني، راغب علامة، طريقة جديدة للمصافحة، وسط الانتشار المتزايد لفيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

وشارك علامة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطع مصور طريف له، وهو يصافح صديقه المذيع، ميشال أبو سليمان، بالأقدام وإرسال قبلة له على الهواء.

وعلق راغب علامة على المقطع الطريف: "أيام الكورونا".

View this post on Instagram ايام الكورونا ! 🤣🤣🤣 A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama) on Feb 29, 2020 at 1:59am PST

كما تسائل راغب علامة عير تويتر، "إن كانت ڤيروسات كورونا وأخواتها هل هو غضب من الله؟ ما يحصل في الكرة الأرضية هو حتما غضب الطبيعة على الإنسان الذي دمّر البيئة والإنسانية والقيَم من أجل المال. غضب الطبيعة هو من غضب الله! هل سيعود الإنسان الى رشده ليحمي الطبيعة وهي هبة من الله؟ أم سينتظر كل عام غضب جديد؟".

ڤيروسات #كورونا وأخواتها هل هو غضب من الله سبحانه تعالى؟ ما يحصل في الكرة الأرضية هو حتماً غضب الطبيعة على الإنسان الذي دمٌر البيئة والإنسانية والقيَم من أجل المال. غضب الطبيعة هو من غضب الله ! هل سيعود الإنسان الى رشده ليحمي الطبيعة وهي هبة من الله ؟ أم سينتظر كل عام غضب جديد؟ — Ragheb Alama (@raghebalama) March 6, 2020

جورج وسوف

وعلى غرار راغب علامة، فإن المطرب السوري رفع تحذيرا خلال عزاء والدته، بعدم التقبيل خوفا من انتقال عدوى "كورونا"

في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف،

هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين.

رحم الله أمّ أبو وديع.❤️ pic.twitter.com/ExS2s457Pw — نيشان (@Neshan) February 29, 2020

إليسا

انتقدت الفنانة اللبنانية، إليسا، عدم إصدار الحكومة اللبنانية قرارا رسميا بوقف الرحلات من إيران، وذلك بعد الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد بها.

وغردت إليسا باستنكار عبر حسابها على موقع "تويتر": "دولتنا وقحة، لا أجد كلمة تعبّر أكتر عن الذي يحدث. وحتى إذا كان المصابين جايين من الفاتيكان، وقّفوا الرحلات من هناك!! ولكن لكي لا يغضب حزب الله لن نوقف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هذا العالم! وفوق هذا وكله الوقحين يقولوا لنا لا داعي للهلع!".

دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع! — Elissa (@elissakh) February 24, 2020

​نجوى كرم

أحدثت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، حالة من الجدل بداخل لبنان، بسبب تصريحاتها بشأن فيروس "كورونا" المستجد.

وفي لقاء مصور أجري معها لصالح "تلفزيون الجديد" اللبناني، قالت نجوم كرم عن مخاوفها بشأن الفيروس: "عندنا مناعة.. وزبالة في البلد تقتل كل البكتيريا الجاية من الخارج".

View this post on Instagram متت 😂😂😂 A post shared by عديلة - Adeela (@adeelaofficial) on Feb 23, 2020 at 3:19pm PST

هيفاء وهبي

تحدت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي ، فيروس "كورونا" المستجد، بطريقة جديدة ومختلفة، وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، سألت هيفاء وهبي متابعيها قائلة: "أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل أيديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي #haifavscorona".