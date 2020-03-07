كورونا ترجئ "أوسكار بوليوود"

وأفاد الموقع الإلكتروني "SBS"، مساء أمس الجمعة، بأن الأكاديمية الهندية نوهت إلى أن مراسم توزيع الجوائز التي تستمر ثلاثة أيام والمقررة نهاية الشهر جرى تأجيلها جراء المخاوف المتنامية بشأن انتشار "فيروس كوفيد 19"

وأكد الموقع أن تأجيل حفل "أوسكار بوليوود" يأتي للحفاظ على صحة وسلامة محبي الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي والمجتمع العام ككل.

ونوه الموقع إلى أنه كان من المقرر أن يحضر حفل توزيع جوائز "أوسكار بوليوود"، أكبر وأشهر الأسماء في بوليوود الهندية، بما في ذلك شاروخ خان، وسلمان خان وكاترينا كايف، وغيرهم من الفنانين والفنانات الهنود.

وأوضح القائمون على حفل "أوسكار بوليوود" أنه التأجيل إلى أجل غير مسمى، وبأنهم سيعلنون على الموعد المحدد في أقرب وقت ممكن.

ويشار إلى أن الحفل كان مقررا أن يقام في ولاية ماديا براديش، بوسط الهند، في الفترة من 27 - 29 مارس/آذار الجاري.