مذيعو نشرة أخبار قناة عربية يظهرون بالكمامات... فيديو

وبدأ مذيعو أخبار التاسعة على شاشة قناة "إم بي سي" النشرة مرتدين كمامات وقفازات، وأكد المذيعون أن الغرض من ظهورهم بهذا الشكل، وهو توجيه رسالة بضرورة أن يحرص المرء على أن يكون سببا في منع تفشي فيروس كورونا وليس نشره.
مذيعا أخبار التاسعة، يظهرون على شاشة mbc بالكمامات 👏🏻#MBC_معاكم_بالبيت#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/76zLoeV0bI— MBC أخبار (@MBC24News) March 24, 2020
وشددوا على ضرورة أن يلتزم الجميع بالتعليمات الصادرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامتهم.
يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد تفشى في مختلف أنحاء العالم بعد أن سجلت أولى إصاباته في مدينة ووهان الصينية لينتقل إلى خارجها ويحصد آلاف الإصابات ومئات الوفيات.
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