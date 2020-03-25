مذيعو نشرة أخبار قناة عربية يظهرون بالكمامات... فيديو

ظهر مقدمو نشرة أخبار إحدى القنوات العربية يرتدون وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، من كمامات وقفازات.

وبدأ مذيعو أخبار التاسعة على شاشة قناة "إم بي سي" النشرة مرتدين كمامات وقفازات، وأكد المذيعون أن الغرض من ظهورهم بهذا الشكل، وهو توجيه رسالة بضرورة أن يحرص المرء على أن يكون سببا في منع تفشي فيروس كورونا وليس نشره.

وشددوا على ضرورة أن يلتزم الجميع بالتعليمات الصادرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامتهم.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد تفشى في مختلف أنحاء العالم بعد أن سجلت أولى إصاباته في مدينة ووهان الصينية لينتقل إلى خارجها ويحصد آلاف الإصابات ومئات الوفيات.