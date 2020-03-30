أول مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا... فيديو

أصاب فيروس كورونا المستجد الضحية الثانية في الوسط الفني المصري، حيث أعلنت نجمة برنامج "أرب آيدول" إيناس عز الدين إصابتها، إثر عودتها من رحلة في دولة المغرب.

إيناس عز الدين ظهرت في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك"، وأكدت أنها كانت تعاني من أزمة في العودة بعد إغلاق الطيران في المغرب، وظلت ليومين في المطار حتى تمكنت من العودة.

إلا أنها بعد أيام من عودتها بدأت تشعر بأعراض ترتبط بالفيروس المستجد، لكنها لم تفكر في كونها مصابة، سوى حينما زادت عليها الأعراض الخاصة بالسعال الشديد وضيق التنفس وآلام الجسد والصداع.

وأضافت، "الأعراض معايا كحة جافة جدا نشفان ريق ألم شديد في الحلق مع صعوبة في البلع وألم بحرقان شديد في منطقة الصدر كأن طوبة على الصدر ووهن وضعف شديد وألم في الجسم مع صداع و دوخة بسبب عدم وصول الأوكسجين بشكل كافي بسبب صعوبة التنفس ما فيش حرارة حرارتي مش بتتخطى الـ37 ونص و ده لأن الجسم لسه ما وصلش للمرحلة اللي يتهاجم بشدة من الفيروس فتبدأ الحرارة ترتفع علشان تهاجم الفيروس".

وأشارت، "مافيش أي داعى للذعر ولا نشر الهلع بين الناس أبداااا... ولا فيديوهات صريخ وصويت ولطم كل ده بيخوف ويرعب الناس وبيخلي فيه طاقة سلبية... تخلي ناس كتير من الخوف تتوهم المرض وتخلي المناعة تضعف لأن العامل النفسي بيرفع المناعة".

كانت أول فنانة مصرية أعلنت عن إصابتها بفيروس "كورونا"، هي رولا محمود وذلك أثناء وجودها في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الفنانة المصرية رولا محمود، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد 29 مارس/آذار، 4 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليصل بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 609 حالات و40 وفاة.

مساكم صحه وعافيه 🌼

للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ.

أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمه.

للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيره.

ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي.

دعاءكم أكيد هيساعدني.

سأحاول الإستفسار في تغريداتي القادمه عن أي مكان للفحص بمنطقتي

محبتي — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

الصين رغم أنها بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3300 إصابة.

بينما في دول مثل: إيطاليا (97 ألف إصابة، 10780 وفاة)، إسبانيا (80 ألف إصابة، 6802 وفاة)، والولايات المتحدة (138 ألف إصابة، 2438 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 199 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 717 ألف إصابة، واقتربت الوفيات من 34 حالة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.