آبل تستحوذ على تطبيق جديد وتوقفه على أندرويد

قررت شركة آبل، عملاق الصناعات التكنولوجية، الاستحواذ على شركة "دارك سكاي" وتطبيقها المختص في حالة الطقس، كما قررت وقفه على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

وصرح أدام غروسمان، المؤسس الشريك في تطبيق الطقس "دارك سكاي": “لطالما كان هدفنا تزويد العالم بالمعلومات المتعلقة بالطقس بأفضل طريقة لمساعدة أكبر عدد من الناس على البقاء في أمان، وبطريقة تحترم خصوصية المستخدمين، وللقيام بهذه المهمة وتحقيق الأهداف المرجوة، لا يوجد مكان بالعالم أفضل من آبل، نحن سعداء للغاية للحصول على فرصة للوصول لأناس جدد لنؤثر على حياتهم بشكل أكبر مما كنا نستطيع فعله لو كنا وحدنا".

ومن المنتظر أن تشهد عملية الاستحواذ، إيقاف نسخة نظام تشغيل أندرويد ونسخة Wear OS الخاص بساعات أندرويد في الأول من شهر يوليو/تموز المقبل، وفقًا لما أعلنت الشركة. لتبقي بذلك الشركة على نسخة نظام تشغيل iOS فقط حتى الآن، ودون الإعلان عن أي تغيرات قادمة عليها، بحسب موقع "ذي فيرج".

يشار إلى أن تطبيق "دارك سكاي" متاح لمستخدمي نظام تشغيل iOS مقابل 3.99 دولار أمريكي، ويمكن لأي شخص شراءه للاستفادة من خدماته المقدمة، أما نسخة أندرويد وWear OS فقد أصبحت غير متاحة على متجر غوغل، وسيستفيد المشتركين السابقين من التطبيق حتى بداية يوليو.