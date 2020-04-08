رونالدينيو يغادر السجن... فيديو

أفرجت السلطات الباراغوانية عن أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو، أمس الثلاثاء، بعدما قضى وقتا داخل السجن رفقة شقيقه.

أدين رونالدينيو وشقيقه يوم 6 مارس /آذار الماضي بالتزوير، عقب دخولهما باراغواي بجوازي سفر مزيفين، وهو ما نفياه جملة وتفصيلا.

تم إطلاق سراح ساحر برشلونة السابق من السجن، على أن يبقى داخل حدود الفندق الذي سيضطر للبقاء فيه، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبحسب الصحيفة من المقرر أن يبقى رونالدينيو قيد الإقامة الجبرية بفندق "بالما روجا" في "أسونسيون" عاصمة باراغواي.

Así fue la llegada de Ronaldinho a un hotel de Asunción, Paraguay.



Ahí cumplirá con arresto domiciliario 👉🏻https://t.co/e5vu4w2Rti



🎥EFE pic.twitter.com/t49YujsMTy — Esto en Línea (@estoenlinea) April 8, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الإفراج صدر بعدما تم دفع 1.3 مليون إسترليني لسلطات باراغواي.

وظهر رونالدينو خلال لحظة خروجه من السجن مطلقا لحيته بينما كانت وسائل الإعلام العالمية تلاحقه.

احتفل رونالدينو بعيد ميلاده الأربعين داخل السجن، كما تداولت مجموعة من الفيديوهات له وهو يعلب كرة القدم رفقة السجناء.