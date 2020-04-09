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    افتتاح متجر غروس دوميستيك بروداكت (Gross Domestic Product)، للعرض فقط دون الشراء!، للفنان البريطاني بانكسي في لندن، 1 أكتوبر 2019

    الشرطة الأمريكية تلقي القبض على امرأة تلعق الأغذية في أحد المتاجر

    © AFP 2020 / Tolga Akmen
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    ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة من ولاية كاليفورنيا كانت تلعق الأغذية وسلعا أخرى في أحد المتاجر.

    قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن قيمة السلع التي لعقتها السيدة تبلغ 1800 دولار، فيما أوضح الناطق باسم الشرطة المحلية، كريس فيوري، أن المتجر يقع في ساوث ليك تاهو على الحدود مع نيفادا.

    البيت الأبيض
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    وخلال الوقت الذي استغرقه وصول الشرطة إلى المكان، زينت المرأة نفسها بالمجوهرات التي يبيعها المتجر وقامت بلعقها أيضا.

    وأضاف فيوري إن المشتبه بها جنيفر ووكر (53 عاماً) ملأت عربتها بمجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها اللحوم والكحول ولم تكن تملك ما يكفي من النقود لدفع ثمنها.

    ووضعت ووكر قيد الحجز لدى الشرطة بتهمة التخريب وسيتم التخلص من البضائع التي قامت بلعقها خوفاً من تلوثها، في ظل المخاوف من تفشي وباء كورونا المستجد.

    وانتقلت الولايات المتحدة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذا المعدل.

    وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، أن الولايات المتحدة سجلت حتى الساعة 6:37 (بتوقيت موسكو) 14817 وفاة، وإسبانيا 14792 حالة.

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، أن الوضع في البلاد أصبح أقرب من الطبيعي، ومن المتوقع إعادة فتح البلاد قريبا.

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