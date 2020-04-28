بعد مخاطبة "كاف"...هل يلغي الدوري المصري؟

خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية في القارة، لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020.

وجاء خطاب "كاف" على أثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والأزمة التي فرضها وتسببت في تعليق المباريات.

وأفاد الموقع الإلكتروني "يالا كورة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكاف طالب الاتحادات الوطنية لكرة القدم بتحديد الوضع الحالي للمسابقات المحلية (دوري- كأس) مع شرح الخطوات التي ينوي تطبيقها من أجل إنهاء المسابقة، سواء باستكمالها أو إلغائها.

وذكر كاف أنه ينتظر وصول خطابات الاتحادات المحلية بحلول مايو/أيار 2020، حتى يتمكن من وضع خطته لتنظيم مسابقات الموسم المقبل، قبل وضع الأجندة الأفريقية، خاصة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، بجانب تصفيات كأس الأمم والمونديال.