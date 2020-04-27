هل يفتح الطريق أمام الأهلي... الزمالك ينسحب من صفقة ظاهرة دوري الأبطال

قرر نادي الزمالك الانسحاب من المفاوضات مع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي، والتي كانت تهدف لضمه الموسم المقبل.

وبحسب موقع "الكابتن"، جاء قرار إدارة الزمالك بسبب مغالاة مازيمبي الكونغولي في مطالبهم المالية التي تصل إلى خمسة ملايين يورو.

وقوبل طلب الجانب الكونغولي بالرفض من جانب إدارة نادي الزمالك ، التي تتجه لسياسة التقشف في الصفقات خلال الموسم المقبل.

وحدد الزمالك سقفا ماليا لا يزيد عن 5 ملايين جنيه نظير ضم أي صفقة جديدة خلال الموسم، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا.

ويضم الزمالك في خط هجومه مصطفى محمد وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو.

وكان موليكا قد نجح في لفت الأنظار إليه خلال منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.