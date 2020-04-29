ميزة جديدة من إنستغرام لجمع التبرعات

وقال موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" إن الميزة الجديدة تعمل عبر ميزة البث المباشر Instagram Live، وذلك في ظل جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19).

يشار إلى أن إنستغرام توفر بالفعل ملصقات التبرع للاستخدام في القصص، لكن الجديد في ميزة (التبرع المباشر) Live Donations الجديدة أنها تسمح لأي شخص بإطلاق حملات لجمع التبرعات أثناء البث المباشر، إما بمفرده أو مع آخرين للحصول على تجربة افتراضية شبيهة بالحملات التي تُجرى عبر منصات التلفزة التقليدية لجمع التبرعات.

ولاستخدام ميزة التبرعات الجديدة خلال البث المباشر، يمكن للمستخدم النقر على الكاميرا في أعلى الجهة اليسرى من (تغذية إنستغرام) Instagram Feed، أو التمرير يمينًا في (التغذية) Feed. وبعد ذلك، يمكن النقر على زر (مباشر) Live في أسفل الشاشة، ثم تحديد (جمع تبرعات) Fundraiser، واختيار المنظمة غير الربحية المراد دعمها.

وقالت إنستغرام: إنها "شهدت طفرة في استخدام ميزة البث المباشر إبان الوباء، وأضافت أنه في الشهر الماضي، على سبيل المثال، ارتفع استخدام الميزة بنسبة 70% مع تحول المستخدمين إلى خدمتها لإجراء البث المباشر لأهداف عديدة. وتقول الشركة: إن العديد من المستخدمين كانوا بالفعل يجمعون التبرعات للمنظمات غير الربحية عبر الخدمة، مع أنه لم يكن هناك ميزة رسمية لذلك".

وكان موقع إنستغرام قد أطلق خدمة لتبادل الصور مبادرته الرمضانية #إنستا_الخير للعام الثاني على التوالي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا الموقع جميع مستخدميه حول العالم إلى التواصل ونشر أفعال الخير والمحبة، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، سيضطر الكثيرون إلى قضاء شهر رمضان بعيداً عن أحبائهم، لذلك وفر لهم الموقع وسيلة مبتكرة للتعبير عن مشاعرهم وتشجيع بعضهم بعضا، ومشاركة المودة والعطاء.