وفاة مغني ومؤلف موسيقي عالمي بفيروس كورونا

وأفادت بوابة "الأهرام"، ظهر اليوم الجمعة، أن المغني والممثل والمؤلف الموسيقي المكسيكي أوسكار تشافيز المعروف بالتزامه الاجتماعي والسياسي، توفي، أمس الخميس، في مدينة مكسيكو، بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وفاة المغني المكسيكي أوسكار تشافيز بفيروس كورونا #احمى_نفسك_احمى_بلدك https://t.co/remyL5LwgQ — الأهرام AlAhram (@AlAhram) May 1, 2020

وذكرت هيئة الصحة في مكسيكو، أن تشافيز، البالغ من العمر 85 عاما، والذي أدخل، الأربعاء، إلى مستشفى حكومي في العاصمة المكسيكية، توفي أمس، بعدما ظهرت عليه أعراض الفيروس.

ولم يخف تشافيز طوال مسيرته التزامه السياسي اليساري، في وقت تمنى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أمس الخميس، الشفاء العاجل لأوسكار تشافيز .

ويشار إلى أن هيئة الثقافة في العاصمة المكسيكية، قد أعلنت في 2019، أوسكار تشافيز، من أعلام التراث الحي في المكسيك، بفضل جمعه ونشره أغنيات مكسيكية قديمة من النصف الأول من القرن العشرين.

ويزخر رصيد هذا الفنان المولود في 20 مارس/آذار 1935 في مكسيكو، أكثر من 25 ألبوما.