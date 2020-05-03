غموض حول عودة رونالدو إلى يوفنتوس

يحيط الغموض بموقف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الالتحاق بتدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي الاثنين 4 مايو/أيار الجاري.

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، أعلن في وقت سابق، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على عودة اللاعبين للتدريبات الفردية بالأندية 4 مايو/ أيار المقبل.



وأضاف كونتي، أن التدريبات الجماعية ستعود بعد أسبوعين من التدريبات الفردية وتحديدا في 18 مايو/ أيار، مع فرض قواعد صحية للحد من انتشار الوباء بين اللاعبين".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو عالق في مسقط رأسه ماديرا البرتغالي، مع استمرار طائرته الخاصة في مدريد.

وكان رونالدو قد توجه في التاسع من مارس/آذار الماضي، إلى ماديرا وبدأ مطلع الشهر الجاري تدريباته بملعب تشوبانا، الفريق الذي ارتدى قميصه قبل انتقاله إلى سبورتنج لشبونة.

وقد يضطر رونالدو إلى الانتظار لفترة أطول، في ظل استمرار طائرته في مدريد، بسبب قيود الطيران التي فرضتها الحكومة الإسبانية نتيجة لفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد_19)، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

فيما أكدت تقارير صحفية أخرى أن طائرة كريستيانو رونالدو هبطت في ماديرا وأنه من المتوقع أن يسافر اليوم أو غدا إلى إيطاليا.

Cristiano Ronaldo 'stuck in Madeira' as private jet grounded in Madrid ahead of Juventus' return to training https://t.co/8zbrprQiSU pic.twitter.com/eJHBoJ6UoV — Mirror Football (@MirrorFootball) May 3, 2020

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يخضع رونالدو للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إيطاليا فور وصوله، قبل العودة إلى التدريبات، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العودة المحتلمة لاستئناف النشاط ربما تكون في 4 يونيو/ حزيران المقبل.