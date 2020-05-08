"أوبر" تسرح 3700 موظف... ورئيسها يتنازل عن راتبه

وقالت الشركة إنها ستسرح 3700 موظف لديها بدوام كامل، وهو ما يعادل نحو 14 في المئة من قوتها العاملة العالمية البالغ عددها 26900 موظف، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

وأعلن دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر ، تخليه عن راتبه لبقية العام، مع استمرار الشركة في النضال ضد تأثير وباء فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تسفر عمليات التسريح من العمل إلى تضرر قسم دعم عملاء الشركة، وتقول أوبر إنها ستتكبد نحو 20 مليون دولار في إنهاء الخدمة والنفقات الأخرى المتعلقة بالإنهاء، وأفادت المعلومات الصادرة في الأسبوع الماضي أن كبار المسؤولين التنفيذيين في أوبر كانوا يفكرون في تسريح 20 في المئة من القوى العاملة في الشركة.

وأعلنت شركة "أوبر"، أمس الخميس، أن خسارتها بلغت 2.9 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، مع تعرضها للضغوط الناتجة عن الإغلاق العالمي بسبب جائحة كورونا المستجد، لكنها قالت إن هناك علامات على الانتعاش.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، إن حجوزات ركوب السيارات ارتفعت بنسبة 8% في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام على الرغم من عمليات الإغلاق التي بدأت في الأسابيع الأخيرة من الربع.