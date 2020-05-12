بعد مشهد تصدر تويتر... أحمد زاهر: سعيد بكراهية الجمهور لشخصيتي في "البرنس"

قال الفنان المصري أحمد زاهر، إن الشخصية التي يمثلها في مسلسل "البرنس" أجهدته كثيرا لكي تخرج بتلك الصورة الرائعة التي كرهها الجمهور.

وتصدر زاهر خلال الساعات الماضية "ترند" تويتر مصر والوطن العربي بسبب مشهد نهاية الحلقة التي عرضت أمس من مسلسل "البرنس"، والذي ألقى فيه ابنة شقيقه رضوان البرنس (محمد رمضان) في الشارع لكي يتخلص منها.

وأضاف زاهر في تصريحات لموقع "النهار" اللبناني: "كرهت شخصية فتحي، بسبب الشر المطلق الذي ينشره في حلقات المسلسل ولكنني سعيد بالنجاح الكبير الذي حققته الشخصية مع الجمهور".

شياطين على الأرض.. ودوله بنته لغاية عنده علشان يخلوه يمضلهم على كل الورث 💔#البرنس pic.twitter.com/4ogMoUou6d — dmctv (@dmctv) May 11, 2020

"البرنس" من كتابة وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

إيه القهرة ووجع القلب ده 💔.. فتحي رمى بنت رضوان في الشارع ودموعها على وشها وسط زهول كل إخواته من جبروته 😭#البرنس pic.twitter.com/ioy0Y37Lmq — dmctv (@dmctv) May 11, 2020

وتدور أحداث المسلسل حول قصة شاب يدعى رضوان البرنس يجسد شخصيته محمد رمضان، وهو "سمكري" في ورشة والده لكنه يتحمّل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاة الأب، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

وبمناسبة تصدر الحلقة الـ17 من المسلسل محرك البحث "غوغل" في مصر، فقد احتفل محمد رمضان عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وشارك رمضان مقطعا مصورا يتضمن صورة لقائمة ترندات "غوغل" ليوم 17 رمضان الموافق 10 مايو/ أيار الجاري، والتي تبين احتلال الحلقة للمركز الأول، بينما وضع في الخلفية أغنيته الشهيرة "نمبر وان".