تسريب بيانات مستخدمي آلاف التطبيقات على "غوغل بلاي"

وأفاد موقع "thehackernews" بأن أكثر من 4 آلاف تطبيق أندرويد من التطبيقات قامت بتسريب معلومات حساسة جدًا حول المستخدمين بما في ذلك كلمات السر، عناوين البريد الإلكتروني وأسماء المستخدمين، هذا بالإضافة إلى معلومات الموقع الجغرافي وارقام الهواتف.

واكتشفت الأمر شركة Security Discovery من خلال تحقيق أمني، بالتعاون مع شركة Comparitech وقد قاموا فعليًا بفحص 15,735 تطبيق موجود على متجر بلاي، وقد توصلت التحقيقات لأن 4.8% من إجمالي التطبيقات التي تستخدم قواعد بيانات Firebase ليست آمنة بما يكفي.

يشار إلى أن منصة Firebase هي منصة متكاملة لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية وقد تم الاستحواذ عليها من قبل غوغل سابقًا في 2014، كما توصلت التحليلات أيضًا إلى أن التطبيقات المعرضة للخطر قد تم تنصيبها أكثر من 4.2 مليون مرة، وقد صرحت شركة Comparitech أن خصوصية وأمان المستخدمين قد تم تهديدها على الأقل لمرة واحدة بفعل أحد هذه التطبيقات.

وأعلنت غوغل تواصلها مع كافة المطورين الذين تعاني تطبيقاتهم من هذه الثغرات ليقوموا بعلاج المشاكل، لكن بطبيعة الحال لازال الأمر يشكل خطرًا على كافة المستخدمين، لكن على الأغلب لا يوجد حل للمشكلة من ناحيتنا كمستخدمين نهائيين، لكن ما يمكننا فعله هو تجنب تنصيب أي تطبيقات غير ضرورية من الأساس.