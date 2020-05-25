حقيقة عزل عمرو دياب بسبب فيروس كورونا

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري عمرو دياب حقيقة عزله عن زوجته، الفنانة المصرية دينا الشربيني، بسبب احتمال إصابة الأخيرة بفيروس كورونا.

ونفى المصدر هذه الأنباء، مؤكدا أن "الهضبة" لم يعزل نفسه عن زوجته، بسبب احتمال إصابتها بالعدوى من زميلتها رجاء الجداوي التي شاركتها بطولة مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، حسبما ذكرت "الجمهورية أونلاين".

وأوضح المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني يتعاملان معا بشكل طبيعي، ما يشير إلى إمكانية إجرائهما تحليلا لفيروس كورونا اطمأنا من خلاله على حالتهما الصحية وعدم إصابتهما بالعدوى.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت أن الفنان عمرو دياب يجري من المتوقع إجراؤه لتحليل "كوفيد-19" اليوم، إثر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.

وأنهت رجاء الجداوي منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي تشارك ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة عمرو دياب، بحسب ما نقله "صدى البلد".

ومن المرجح أن الفنانة دينا الشربيني قد خالطت رجاء الجداوي منذ يومين داخل كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلهما المشترك، وهو ما يرفع احتمال إصابتها بعدوى الفيروس خاصة أن هناك مشاهد جمعت الفنانتين وكانت تحتوي على بعض "القبلات"، بحسب موقع فيتو.

وأعلنت أسرة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح أمس الأحد، إصابة الفنانة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ونقلها إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة في مدينة الإسماعيلية، شرقي مصر.