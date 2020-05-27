الأهلي ومعلول يكشفان حقيقة عرضي العين والهلال

علق النادي الأهلي المصري على التقارير التي تحدثت عن وجود عروض لانتقال لاعبه التونسي علي معلول إلى أحد الأندية الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مسؤوول الأهلي، يوم الثلاثاء، إن الحديث عن عروض رسمية تلقاها علي معلول، ظهير أيسر الفريق مجرد اجتهادات من البعض ولا توجد لها أساس على أرض الواقع.

حقيقة عرض الهلال السعودي والعين الإماراتي

ونفت الإدارة الحمراء تلقي علي معلول أي عروض رسمية من أي نادٍ لضم الظهير الدولي التونسي، سواء من الهلال السعودي أو العين الأماراتي.



وأشار مسؤولو الأهلي إلى أن بعض وكلاء اللاعبين قد يتحدثون عن رغبة بعض الأندية في ضم علي معلول لكن الأمر لا يصل لمرحلة التفاوض الرسمي، لذا لا يمكن البت أو النظر في تصريحات وتلميحات بعض "السماسرة" من هنا أو هناك، ولابد أن يكون الأمر رسمي وفي صورة مخاطبات رسمية، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

وفي هذا الصدد، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي المصري، أنه لم يصل للنادي أي عروض من العين الإماراتي لضم الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

معلول يعلق على العروض الخليجية

أكد لاعب الأهلي، علي معلول لإدارة النادي أنه لا يعلم شيئا عن أي عروض خليجية، سواء من الهلال السعودي أو غيره من أندية الخليج التي تحدثت عنها تقارير إعلامية سعودية وتونسية خلال الأيام الماضية.

وشدد ظهير الأهلي على أنه لا يتحدث مع وكلاء لاعبين بشأن عروض احتراف، لأن موقفه واضح من هذا الأمر، ويرغب في البقاء مع الفريق ولا يفكر في الرحيل حاليا على الإطلاق.

وأشار معلول إلى أنه سعيد بالتجربة ويرغب في استكمالها لعدة مواسم مقبلة، وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، لذا لا يشغل نفسه بالحديث مع الوكلاء عن أي عروض احتراف خليجية أو أوروبية.

الأهلي يحسم الجدل حول رحيل معلول

وأعلن الأهلي أن الدولي التونسي لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء معلول، حيث يرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري رينيه فايلر، في الإبقاء على خدماته.