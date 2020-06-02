إيفانكا تسرق الأضواء بفستان بقيمة 1800 دولار وكمامة طبية...صورة

خطفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأضواء في رحلتها إلى فلوريدا للانضمام لحفل إطلاق شركة "سبيس إكس" الخاصة رحلة إلى الفضاء، السبت 30 مايو/أيار 2020.

وارتدت إيفانكا في رحلتها فستانا صيفيا أبيض اللون زين بوردة صفراء، كما وارتدت كمامة طبية تناسقت بألوانها وزخرفتها مع ألوان فستانها.

وبحسب ما نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن الفستان الذي أرتدته من "ليلا روز" يصل سعره لـ1790 دولار أمريكي.

Ivanka Trump wears an $1,800 dress and a matching face mask as she attends failed SpaceX launch with her children https://t.co/YhK4J2muas — Daily Mail Femail (@Femail) May 27, 2020

وسافرت إيفانكا مع أبنائها، أربيلا البالغة من العمر 8 سنوات، و ابنها جوزيف صاحب الـ6 أعوام، برفقة زوجها، وارتدوا جميعهم الكمامات الطبية.

وحضرت العائلة إطلاق أول رحلة مأهولة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" انطلاقا من الأراضي الأمريكية منذ تسع سنوات.

كما تعتبر أول رحلة فضائية لشركة خاصة على متنها أشخاص، حيث تعد المهمة حاسمة لمستقبل الرحلات الجوية المأهولة واستراتيجية "ناسا" للعمل مع الشركات الخاصة.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2 — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

وتتعاون وكالة "ناسا" في رحلات مأهولة مع شركتي "سبيس إكس" و"بوينغ"، حيث قام كل منهما بإنشاء واختبار مركبة فضائية خاصة به في وضع غير مأهول.