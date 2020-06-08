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    صيدلانية تزيل علب أدوية فيتامين Uvesterol D من رف في صيدلية في بوردو، جنوب غرب فرنسا، 4 يناير/ كانون الثاني 2017

    من بينها تأثير فيتامينات "سي و د"... 5 خرافات عن مواجهة كورونا

    © AFP 2020 / MEHDI FEDOUACH
    مجتمع
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (55)
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    ربطت مجموعة كبيرة من التقارير منذ تفشي وباء كورونا عن قدرة بعض الفيتامينات مثل (د و سي) ومعدن الزنك على وقاية الشخص من الإصابة بمرض كوفيد-19.

    حدثت هذه الضجة عندما بدأ الباحثون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مقارنة مستويات فيتامين "د" في مختلف البلدان بمعدلات وفيات كورونا، حيث وجدوا أن البلدان التي أبلغت عن انخفاض مستويات فيتامين "د" لدى السكان كانت أعلى في معدلات الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19.

    فيتامين د
    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
    هل يقي فيتامين "د" من كورونا؟... مخاطر كبيرة قد تتعرض لها حال الإفراط في تناوله

    حقيقة وقاية فيتامين "د" من كورونا

    لم يتم التأكد بشكل كامل من دور فيتامين "د" في وقف خطر الإصابة بالعدوى، كذلك فإن تناول كمية كبيرة منه يسبب مشكلات صحية.

    يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين "د" إلى تراكم سمي للكالسيوم في الدم، مما يسبب التضخم وارتباك القولون ومشاكل في ضربات القلب، بالإضافة إلى آلام العظام وتلف الكلى وحصى الكلى المؤلمة، وفقا لموقع شبكة "سي إن إن".

    فيتامين "سي" والوقاية من كورونا

    يعتبر فيتامين "سي" من العناصر الغذائية المهمة في علاج والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتقوية جهاز المناعة، لكن الباحثون بجامعة ولاية أريغون قد أكدوا أن مكملات فيتامين سي العادية لا تساعد في الوقاية من كوفيد-19.

    وبنيت هذه الادعاءات على تجربة سريرية حالية في الصين، والتي تبحث في آثار تناول جرعات عالية من فيتامين "سي" عن طريق الوريد وتأثيراتها على معالجة كورونا.

    يتوقع الباحثون إتمام التجربة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2020. ولا توجد نتائج متاحة حتى ذلك الآن، وفقا لموقع "ميديكال نيوز".

    خرافة مكملات الزنك ومكافحة كورونا

    تناول الناس في الفترة الأخيرة شائعة مفادها أن تناول مكملات الزنك، يمكن أن يساعد في منع الإصابة بمرض كوفيد-19.

    من المعلوم أن الزنك معدن أساسي يساعد على دعم عمل جهاز المناعة البشري.

    بدأت الشائعة عندما افترض فريق من الباحثين، أن الزنك قد يكون قادرًا على العمل كعلاج وقائي ومساعد كوفيد-19.

    ولكن الباحثين أكدوا على نقص الأدلة السريرية الفعلية على أن الزنك قد يكون له تأثير ضد فيروس كورونا المستجد.

    نظام الكيتو دايت والوقاية من كورونا

    انتشرت الأقاويل حول دور نظام الكيتو دايت في الوقاية من فيروس كورونا، حيث يعمل على تقوية المناعة، في حين أن التجارب التي تم إجراؤها اعتمدت على الحيوانات وليس البشر.

    ولا يوجد حاليا دليل يشير إلى أن اتباع نظام حمية الكيتو يمكن أن يساعد الشخص السليم على منع أو علاج العدوى بكوفيد-19.

    خرافة الأدوية العشبية وكورونا

    أظهرت إحدى الدراسات الصينية المنشورة في أبريل/نيسان الماضي، أن الأدوية العشبية تلعب دورا فعالا في الوقاية من عدوى كوفيد 19، لكن العلماء حذروا من ذلك، حيث يمكن أن تؤدي تلك الأدوية إلى زيادة فرص التعرض لمشكلات صحية غير مرغوب فيها.

    وحذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية في أفريقيا بعدم اعتماد منتج لم يتم إخضاعه للاختبارات لمعرفة فعاليته.

    6 علامات تشير إلى أن لديك نقص فيتامين د
    © Sputnik / Mohamed Mostafa
    6 علامات تشير إلى أن لديك نقص فيتامين "د"
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (55)

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    الكلمات الدلالية:
    فيتامينات, فيتامين D, فيروس كورونا
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