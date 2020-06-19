محام مصري يتقدم ببلاغ ضد أحمد الفيشاوي وابنته 

تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام في مصر ضد الفنان أحمد الفيشاوي وابنته لينا، بسبب نشرها صورا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وذكر المحامي المصري، أيمن محفوظ، في بلاغه أن "لينا اعتادت نشر صورها بملابس غير ملائمة، الهدف منها هو البحث عن الشهرة دون الالتفات لقيم المجتمع المصري وأعرافه".

ونقلت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، عن محفوظ، أن المادة رقم 25 من القانون المصري لمكافحة جرائم الإنترنت، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري".

وأرفق محفوظ صور لينا أحمد الفيشاوي في بلاغه للنائب العام، مشددا على أن "سيادة القانون يجب أن تتحقق في أي اعتداء على القيم والتقاليد".

وقال محفوظ لـ"النهار": "إن الحرية الشخصية مصونة في القانون المصري ومواثيق حقوق الإنسان، ولكن الحرية مقيدة بضوابط قانونية ودينية وعرفية، وتخضع لعادات وتقاليد المجتمع وثوابته، فلا حرية في قتل النفس والإجهاض وعلى رغم أن توابع تلك الأفعال تقع على الشخص ذاته دون غيره".

وتابع المحامي المصري: "لا بد أن تتواءم الحرية مع ثقافة المجتمع والدستور والقانون، فالحرية المطلقة لا وجود لها وإلا أصبح العالم أسيرا لهوى كل شخص يفعل ما يريد بغير حساب".