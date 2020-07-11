بسرعة تحلق بها الطائرات... تغريم إيطالية لسيرها بسيارة بسرعة 703 كيلومتر في الساعة

كشفت صحيفة إيطالية النقاب عن تغريم مواطنة، لتجاوزها السرعة المسموح بها، والسير بسيارتها بسرعة 703 كيلو مترات في الساعة.

وأفادت صحيفة "fanpage" الإيطالية، بأن مواطنة تلقت رسالة من شرطة مرور مدينة "أنكونا"، تقضي بفرض غرامة عليها لتجاوزها السرعة المسموح بها والسير بسيارتها بسرعة 703 كيلومترات في الساعة.

وأوضحت الصحيفة أن كاميرا فيديو سجلت سيارة استقلتها المواطنة الإيطالية، وهي تسير بتلك السرعة الجنونية في أحد شوارع المدينة، خاصة وأنها سرعة طائرات وليست سيارات.

وأوردت الصحيفة الإيطالية أن تلك السرعة الجنونية دفعت برجال الشرطة إلى فرض غرامة تجاوز السرعة بمقدار 10 أضعاف، حيث هددت الشرطة، المرأة، بغرامة قدرها 850 يورو، بينما لا تنوي دفعها، إذ أنها ترفض مخالفتها السرعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة تعود إلى يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، حينما كشفت كاميرا معينة سير سيارة بسرعة جنونية وصلت إلى 703 كم في الساعة.