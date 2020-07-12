"كورونا" تتسبب في استبعاد حارس برتغالي بين الشوطين

اضطر حارس برتغالي لترك مباراة فريقه، أمس السبت، بين الشوطين، لاستكمال "الحجر الصحي".

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، ظهر اليوم الأحد، بأن الحارس البديل لمرمى فريق بيلينينسيس البرتغالي، أندري موريرا، اضطر لترك مباراة فريقه ضد موريرينسي، خلال استراحة الشوطين، لاعتبار السلطات الصحية أنه لم يُكمل شروط الحجر الصحي المطلوب منه بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخلال الاستراحة بين الشوطين، تم إعطاء الأمر للاعب موريرا، لترك أرض الملعب بقرار من الهيئة الصحية الوطنية والطبيبة، التي أشارت إلى أن معايير التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لمدة 14 يوما، لم يتم احترامها من الحارس البرتغالي، البالغ من العمر 24 عاما.

وكان موريرا قد غاب عن المباراة السابقة لفريقه ضد بورتو، ضمن منافسات الدوري المحلي، بعد ثبوت إصابة الحارس الثالث في فريقه، جواو مونتيرو، بفيروس كورونا، حيث تَشارك الزميلان الغرفة نفسها، في الفندق على هامش مباريات الفريق.

وسبق أن وافق المستشار الطبي والجهاز الطبي التابع للفريق البرتغالي على مشاركة اللاعب في مباراة أمس، بعد خضوعه لثلاثة فحوص لكشف الفيروس، جاءت نتائجها كلها سلبية، لكن رأي السلطات الصحية كان مغايرا، وأصرت على إكمال الحارس الحجر الصحي لـ14 يوما.

ويشار إلى أن الدوري البرتغالي قد استأنف منافساته، خلف أبواب موصدة، ومع إجراءات صحية صارمة، اعتبارا من الثالث من يونيو/حزيران الماضي، بعد توقفها لأشهر بسبب فيروس كورونا.