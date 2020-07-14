نجل نتنياهو يتهكم على قرار تسمية أحد شوارع حيفا باسم "أم كلثوم" 

تهكم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار تسمية أحد شوارع حيفا باسم المطربة المصرية الشهيرة، أم كلثوم.

نشر يائير نتنياهو تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تهكم فيها على القرار، قائلا "عار وجنون".

وأشار حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أن بلدية حيفا رأت أن أم كلثوم تعد من أعظم مطربات العالم العربي، ومن المهم تسمية شارع باسمها في مدينة تشكل نموذجا للتعايش بين عرب ويهود.

قررت لجنة الأسماء لبلدية حيفا إطلاق اسم المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم على أحد شوارع المدينة. وأشارت اللجنة إلى أن أم كلثوم تعد من أعظم مطربات العالم العربي ومن المهم تسمية شارع يحمل اسمها في مدينة تشكل نموذجا للتعايش بين عرب ويهود. وأعلنت البلدية أن السفير المصري رحب بالقرار pic.twitter.com/o7qUVk6tHt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2020

وكان رئيس بلدية أورشليم القدس قد سمى شارعا على اسم الفنانة الراحلة،‎ التي شغف بها الكثيرون في إسرائيل، ولا يخلو أي مهرجان للعود من أغانيها.