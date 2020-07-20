سوسن بدر تتحدث عن سبب إبقائها على الشعر الأبيض

تحدثت الفنانة المصرية سوسن بدر، عن سبب إبقائها على شعرها الأبيض بعكس ما هو شائع في الوسط الفني من استخدام الصبغات للحفاظ على مظهر أكثر شبابا.

وقالت بدر إن إبقائها على الشعر الأبيض يعبر عن قناعتها الشخصية وليس جرأة، وأوضحت أن الشعر الأبيض "يعبر عن عمرها الآن، ويعكس طبيعة المرحلة العمرية التي تعيشها"، حسبما ذكر موقع "مبتدا".

صباح الخير

اول يوم ليا علي تويتر حد هيرحب بيا ...❤ pic.twitter.com/h6gQ4mlDPw — Sawsan Badr / سوسن بدر ✪ (@SawsanBadr_) July 20, 2020

وأضافت الفنانة المصرية الكبيرة أنه ليس لها فلسفة خاصة وراء اختيار اللون الأبيض لشعرها، لأنه فقط يعكس عمرها الحالي، فمنذ 10 سنوات كان مظهرها مختلف والآن تغير، وكل ما في الأمر أنها تريد أن تظهر على طبيعتها.

وتابعت: "شكلى كده مش قلقانة من الشعر الأبيض ولا من خطوط السن وعلامات الزمن اللى تحت عينى، بالعكس دى بتعكس التجربة الحياتية اللى عشتها"، لافتة إلى أن الإنسان يوميا أول شخص يراه عندما يستيقظ هو نفسه، فلماذا نرى شخصا آخر غير أنفسنا يخالف طبيعتنا ؟!

وأردفت قائلة "تمسكى بشكلى الطبيعى ليس جرأة وإنما يمثل قناعة وهذه طبيعة السنين عندما تمر على البشر، والنهارده شكلى مختلف عن عشر سنوات فاتوا.. وبرضه نفس الشخص اللى بيقف دلوقتى قدام الكاميرا وبيعمل دور الأم فى سن أكبر".