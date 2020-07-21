مصر... كاتبة فيلم "العفاريت" تكذب عماد محرم: "بلية" ليست ابنة مديحة كامل

هاجمت الكاتبة المصرية، ماجدة خير الله، الممثل عماد محرم، بعدما كشف سرا عن ابنة الفنانة مديحة كامل في فيلم "العفاريت".

ونشرت خير الله على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عماد محرم لا هو ولا غيره يعرفون من هي ابنة مديحة كامل، كونه قد حضر أثناء تصوير الفيلم لعدة أيام فقط، ولم يتمكن من معرفة ما إذا كانت "بلية" ابنه كامل أم لا.

وكان الفنان المصري، عماد محرم، قد كشف سرا عن ابنه الممثلة المصرية الراحلة، مديحة كامل، في فيلم "العفاريت".

وعلى الرغم من مرور 30 عاما على عرض فيلم "العفاريت"، فإن السر حول مَن هي ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، لم يتم الكشف عنه منذ عرض الفيلم، في العام 1990، وهو ما حير المشاهدين طوال تلك المدة مع كل مرة يُعرض فيها الفيلم.

وكشف الفنان عماد محرم الذي قام بدور خاطف الطفلة في الفيلم، عن ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، وهل هي "بلية" أم "لوزة"، مؤكدا أنها "بلية". وذلك بعدما ظهر في مقطع فيديو مع ابنته صوفي، عبر "تيك توك".

ويشار إلى أن فيلم "العفاريت"، بطولة مديحة كامل، وعمرو دياب، وهديل، وسماح عاطف، ونعيمة الصغير، وعماد محرم، ومن تأليف ماجدة خير الله، وإخراج حسام الدين مصطفى.