5 أطعمة مهمة لحمايتك من أمراض الصيف

تسبب حرارة الصيف المرتفعة، الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة، مثل الحمى والجفاف.

وذكر تقرير نشره موقع "فوود إن دي تي في"، أن الأشخاص الذين لا يشربون كمايات وفيرة من الماء يوميا، هم الأكثر عرضة لهذه الأمراض.

وقدم التقرير قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تساعد على الوقاية من أمراض الصيف، وهي:

1- الخضروات

تحتوي قيما غذائية عالية، خصوصا الخس والجرجير والفلفل والطماطم والخيار، والتي تمد الجسم بالجرعة التي يحتاج إليها من الفيتامينات والمعادن.

ويمكن الحصول على فائدة أكثر عن طريق تحضير طبق سلطة يوميا وتناوله كوجبة غذائية، وبإضافة القليل من زيت الزيتون الغني بأحماض أوميغا 3 المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

2- الزبادي

يرطب الجسم ويحيمه من خطر الجفاف، ويساعد على فقدان الوزن وضبط نسبة السكر بالدم وتقوية المناعة وتعزيز عمل الجهاز الهضمي.

3- الكانتلوب (الشمام)

من أفضل الفواكه التي تقي من الجفاف ونزلات البرد والإنفلونزا وارتفاع ضغط الدم، وكذلك السرطان، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد أيضا على فقدان الوزن والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

4- الليمون

يحتوي نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعزز المناعة، وتزداد فائدته عند إضافة النعناع إليه، حث يعمل على الشعور بالشبع والامتلاء وتعزيز معدل التمثيل الغذائي وتنقية الجسم من السموم.

5- البطيخ

يحتوي نسبة عالية من الماء، الأمر الذي يرطب الجسم ويحميه من الجفاف.