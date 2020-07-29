"كاف" يحدد الدولة المستضيفة للمتبقي من مباريات "الكونفدرالية"

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الدولة التي ستستضيف ما تبقى من مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن "كاف" إقامة نصف النهائي والنهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، من مباراة واحدة في المغرب، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم 22 سبتمبر/أيلول على ملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، بينما ستقام المواجهة الأخرى بين فريقي نهضة بركان وحسنية أغادير على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

في السياق ذاته، حدد الكاف يوم 27 سبتمبر المقبل كموعد للمباراة النهائية التي ستقام على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد أعلن، في وقت لاحق، إقامة الدورين نصف النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا من مباراتين.