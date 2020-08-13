هيفاء وهبي تدعم إعمار بيروت برسالة مؤثرة... فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رسالة مؤثرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" لدعم حملة تبرعات مليونية لإعمار بيروت.

وتتضمن رسالة هيفاء المؤثرة، مقطع فيديو بعنوان "بيروت تحتاج إليكم".

وأضافت: "يُرجى التبرع لإعادة إعمار مدينتي الحبيبة بيروت، وذلك من خلال صفحة The Beirut Explosion على موقع "فيسبوك"، وسيتم قبول تبرعاتكم إلى حدود المليون دولار".

وخصصت هيفاء وهبي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، خانتي "Highlight" الأولى بعنوان "بيروت" والثانية مخصصة للتبرعات، لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية بيروت.

طفلة مصرية تبرعت ب ١٠٠ جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم. 💔 pic.twitter.com/4IFXcqKXb4 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 9, 2020

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، حيت فيها طفلة مصرية كانت قد تبرعت بـ100 جنيه لضحايا تفجير لبنان.

وقالت في التغريدة: "طفلة مصرية تبرعت بـ 100 جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع أكثر 160 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.