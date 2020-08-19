قيادة السيارة من دون يدين تتاح قريبا في دولة أوروبية

تتجه المملكة المتحدة إلى تطبيق قوانين السماح بقيادة السيارة من دون استخدام اليدين، بالتوازي مع تطور التقنيات الحديثة المطلوبة لهذا التطور الجديد.

وبحسب وكالة " بي بي سي"، فإن قيادة السيارات دون استخدام اليدين في بريطانيا يمكن أن يكون متاحا بحلول فصل الربيع المقبل في ظل إطلاق استشارات بشأن هذه التكنولوجيا.

وبدأت وزارة النقل بدعوة المجتمع للمشاركة في عملية تشاور عامة تتضمن تقديم أي أدلة على إمكانية تطبيق أنظمة الحفظ الآلي للقيادة في الحارات على الطرق (ALKS).

وتتحكم مثل هذه التكنولوجيا في تحركات المركبة وتبقيها في مسارها لمدد طويلة، بالرغم من أن السائقين يتوجب عليهم أن يكونوا جاهزين لاستعادة السيطرة على العربة.

وتعتبر جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن هذا النظام يمكن أن يقلل حوادث الطرق.

وتقول وزارة النقل إن الدوائر المختصة قد تستخدم التكنولوجيا التي تمكن السيارة من أن تقود نفسها لما يصل إلى 70 ميلا في الساعة، الأمر الذي قد يجعل قيادة السيارات بشكل ممل لمسافات طويلة على الطريق السريع جزءا من الماضي.

وحظيت تكنولوجيا أنظمة الالتزام الآلي بالسير في الحارات بموافقة اللجنة الاقتصادية المعنية بأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE)، والمملكة المتحدة عضو فيها.